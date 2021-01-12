В Госдуме предложили проводить дополнительную индексацию пенсий в течение года

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12 января 2021, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Я. Нилов и В. Володин, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Законопроект о возможности проведения дополнительной индексации социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии в течение года внесли в Госдуму депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР.

Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о предложении индексировать пенсии дополнительно в своем Telegram-канале.

Депутаты предполагают, чтобы социальные пенсии индексировались ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля, учитывая рост доходов ПФР.

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов ранее призвал власти отменить запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им все долги.