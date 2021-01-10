Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам: «У нас денег - куры не клюют!»

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10 января 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вконтакте, Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов, фото из соцсети

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал власти отменить запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им все долги. По словам Зюганова, в нашей стране полно денег, «куры не клюют».

Зюганов написал сообщение в «ВКонтакте» со ссылкой на информацию экспертов, которые «подсчитали, что за последние пять лет работающие пенсионеры недополучили один триллион рублей». По расчету экспертов, эта сумма к 2022 году увеличится до 2 трлн.

Лидер КПРФ также отметил, что в нашей стране «золотовалютных резервов более 45 трлн руб!», правительство за 2020 год не сумело освоить целый триллион бюджетных средств. «И олигархи продолжают богатеть!» - подчеркнул Зюганов и призвал «немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!»

«Да нас денег - куры не клюют!» - считает Геннадий Зюганов.

В 2021 году пенсии в России проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень официальной инфляции.