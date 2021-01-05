Пенсии в России проиндексировали выше уровня инфляции

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5 января 2021, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

В 2021 году пенсии в России проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Данную информацию предоставил во вторник, 5 января, на совещании по социальным вопросам глава Минтруда Антон Котяков.

Подчеркивается, что средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1 039 рублей, с учетом индексации он составит 17 541 рубль.

Антон Котяков уточнил, что в общей сложности повышение пенсий коснулось 32 миллионов россиян. На данные цели будет направлено 374 миллиарда рублей.

Министр добавил, что часть граждан страны получила пенсии с учетом индексации уже в прошлом году – в конце декабря январские выплаты были направлены 11 миллионам граждан, что составляет 23% от общего числа получателей.