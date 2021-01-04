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Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих российских пенсионеров

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих российских пенсионеров
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 января, поручил кабинету министров до конца зимы представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Подчеркивается, что, согласно поручению лидера страны Владимира Путина, правительство России должно представить свои предложения по вопросу индексации пенсий работающих российских пенсионеров не позже 1 февраля текущего года.

Напомним, ранее в Центробанке РФ заявили, что российские пенсионеры в будущем смогут получать свои пенсии в цифровых рублях. 

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