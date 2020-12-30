Сказка или реальность: индексация пенсий работающим и цифровые деньги

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30 декабря 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Центробанке заявили, что пенсионеры в будущем смогут получать пенсии в цифровых рублях. Вместе с этим глава государства Владимир Путин указал на необходимость повторного рассмотрения вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам. Обе темы на сегодняшний день кажутся россиянам чем-то фантастическим.



На сайте Центробанка объясняется, что цифровой рубль способен выполнять функции наличных и безналичных денег. Операции с цифровой валютой будут проводиться в онлайн и офлайн форматах. При этом руководитель банка отметила, что электронная валюта пока не выпускается в нашей стране. Основным препятствием для такого нововведения является неготовность людей. Лишь незначительная часть пенсионеров согласились бы получать пенсию в цифровом формате.



Цифровой рубль в первую очередь предлагался для проведения финансовых операций по государственным контрактам и крупным проектам с целью исключения коррупционных преступлений. Эксперты считают, что появление цифрового рубля не сделает его полноценной валютой. Как средство платежа он может стать не раньше 2028 года. К этой дате специалисты при помощи пилотных проектов смогут оценить все минусы и плюсы цифровых денег.



