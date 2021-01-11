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У российских школьников появится «цифровая биография»

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

У российских школьников появится «цифровая биография»
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о создании так называемой «цифровой биографии» для школьников.

По его словам, это упростит формирование портфолио для поступления выпускников в вузы. Министр отметил, что раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ.

«Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой «портфель успехов» и предоставить его в вуз», - сказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения решили отменить досрочный ЕГЭ в 2021 году.

ДВа

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