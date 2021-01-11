Главу Ульяновской области выписали из больницы после коронавируса

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11 января 2021, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Морозов. Фото: сайт правительства УО

Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выписали из больницы. В госпитале он провел две недели, лечившись от коронавирусной инфекции и пневмонии.

Морозов будет проводить совещания с министрами в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В конце декабря 2020 года Морозов сообщил, что у него подтвердились коронавирус и пневмония, а у его супруги - коронавирус. 5 января губернатор сообщил, что находился на аппарате ИВЛ в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Ранее сообщалось, что губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом.