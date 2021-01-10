Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

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10 января 2021, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Бездудный. Фото: Инстаграм губернатора Ненецкого АО

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом.

«На своей странице в Инстаграм глава АО рассказал, что сегодня получил положительный тест на ковид.

«Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», – написал Бездудный.

Он также отметил, что проведет понедельничную планерку в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом.