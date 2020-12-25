Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заболел коронавирусом. 25 декабря он ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием.

«У Морозова температура и кашель, тем не менее, глава региона продолжает работать удаленно, строго соблюдая рекомендации врачей», сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным оперштаба региона, в Ульяновской области выявлено 34 622 случая коронавируса, 452 человека скончались.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области отменили торги на закупку новогодней елки.

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