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Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом
Сергей Морозов. Фото: сайт правительства УО

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заболел коронавирусом. 25 декабря он ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием.

«У Морозова температура и кашель, тем не менее, глава региона продолжает работать удаленно, строго соблюдая рекомендации врачей», сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным оперштаба региона, в Ульяновской области выявлено 34 622 случая коронавируса, 452 человека скончались.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области отменили торги на закупку новогодней елки.

ДВа

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