Власти Ульяновской области отменили торги на закупку новогодней елки
12 ноября 2020, 09:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ulpravda
Торги на закупку новой новогодней елки для центральной городской площади отменены. Вместо этого Ульяновск к празднику украсят гирляндами и нарядят елки в парках.
Губернатор Ульяновской области Сергея Морозов призвал отказаться от лишних трат на новогоднее оформление в период пандемии. По его словам, «шарики-фонарики» в текущей ситуации не уместны, стоит позаботиться о благоустройстве города.
«Обязательно нарядим наши елочки в парках и на площадях, развесим гирлянды и другие украшения, но считаю, что в этом году никаких лишних трат не нужно», – отметил Морозов.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ среди подростков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.