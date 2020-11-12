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Власти Ульяновской области отменили торги на закупку новогодней елки

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ulpravda

Власти Ульяновской области отменили торги на закупку новогодней елки
Фото: pixabay.com

Торги на закупку новой новогодней елки для центральной городской площади отменены. Вместо этого Ульяновск к празднику украсят гирляндами и нарядят елки в парках.

Губернатор Ульяновской области Сергея Морозов призвал отказаться от лишних трат на новогоднее оформление в период пандемии. По его словам, «шарики-фонарики» в текущей ситуации не уместны, стоит позаботиться о благоустройстве города.

«Обязательно нарядим наши елочки в парках и на площадях, развесим гирлянды и другие украшения, но считаю, что в этом году никаких лишних трат не нужно», – отметил Морозов.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ среди подростков.

ДВа

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