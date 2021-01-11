Глава организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин оценил новые требования к сигаретам

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

дым сигареты, фото: pixabay.com

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал информацию о том, что МЧС РФ готовит введение нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть "самозатухающими".

Гринин высказал мнение в интервью RT, что если есть такая техническая возможность, то "инициатива полезная". Он отметил, что довольно много несчастных случаев происходит из-за курения. И если сигареты будут гаснуть сами по себе, это поспособствует сохранению многих жизней.

Общественник также добавил, что при таких пожарах погибает не только сам курящий, но и другие люди.

Депутат Говорин оценил требование о "самозатухающих сигаретах".