Глава организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин оценил новые требования к сигаретам
11 января 2021, 17:09[ «Аргументы Недели» ]
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал информацию о том, что МЧС РФ готовит введение нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть "самозатухающими".
Гринин высказал мнение в интервью RT, что если есть такая техническая возможность, то "инициатива полезная". Он отметил, что довольно много несчастных случаев происходит из-за курения. И если сигареты будут гаснуть сами по себе, это поспособствует сохранению многих жизней.
Общественник также добавил, что при таких пожарах погибает не только сам курящий, но и другие люди.
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