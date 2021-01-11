Депутат Говорин оценил требование о «самозатухающих сигаретах»

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11 января 2021, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сигарета, фото: pixels.com

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева о том, что к утверждению готовят новое требование к сигаретам, согласно которому они будут «самозатухающими».

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что, помимо вреда для здоровья, курение очень часто приводит к несчастным случаям … когда человек находится в нетрезвом состоянии, курит сидя, заснул: это часто является причиной пожаров. Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах… Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», - пояснил он RT.

Говорин отметил, что будут и противники, в частности, производители сигарет. По его словам, следует ориентироваться на снижение уровня и числа всякого рода несчастных случаев, связанных с табакокурением. Поэтому я лично абсолютно поддерживаю подобного рода инициативу, резюмировал депутат.

Ранее пользователи высмеяли требование МЧС о «самозатухающих сигаретах».