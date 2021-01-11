Пользователи высмеяли требование МЧС о «самозатухающих сигаретах»

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев заявил, что к утверждению готовится новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть «самозатухающими». Документ может вступить в силу через два года.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», - пояснил он ТАСС.
Однако в социальных сетах данная тема получила активное обсуждение. Пользователи не смогли серьёзно воспринять новые правила, пишет URA.RU.
«А как насчет того, чтобы выпустить сигареты, которые невозможно поджечь?»
«И Минздрав подключился поддержать … аж вчера опешил «самозатухающие» это как интересно? Из навоза что ли? Им волю дай и огонь любой запретят»
«Одна проблема – сигареты не затухают»
Некоторые пользователи предложили рассмотреть идеи о «самозатухающих лесах» или «самоотрезвляющей водке».
Ранее сообщалось, что россиян смогут лишить прав за три грубых нарушения.