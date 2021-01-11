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В Москве скончался психиатр и эксперт-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве скончался психиатр и эксперт-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Михаил Виноградов, facebook.com/mihail.victorovich.vinogradov/photos

Психиатр, эксперт-криминалист, специалист программы "Битва экстрасенсов" Михаил Виноградов скончался в Москве на 83-м году жизни. Его не стало еще 4 января, однако известно о кончине мужчины стало лишь сейчас.

В Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях журналистам сообщили, что Михаил Виноградов скончался после продолжительной болезни. Подчеркивается, что точная причина его смерти пока не установлена. О времени и месте прощания с психиатром будет объявлено позднее.

Отметим, что Виноградов являлся автором более 150 научных публикаций не только в российских, но и зарубежных изданиях. Он также был экспертом программы "Битва экстрасенсов".

ЕТ

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