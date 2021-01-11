Юрист Москвитин разъяснил требование о лишении прав за три грубых нарушения

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11 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

инспектор ДПС, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автоюрист Илья Москвитин прокомментировал правки в новый КоАП РФ о том, что автомобилистов будут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

«У нас сейчас есть пару статей таких. Допустим 12.15. Выезд на встречную полосу. Первый раз выезжаешь, могут не лишить прав, а оштрафовать, второй раз выезжаешь – уже будет лишение прав на год. Также с проездом на красный сигнал светофора, первый раз выедешь –возможен штраф, второй раз – уже лишение, поэтому в какой-то мере сейчас есть похожая система, за второе или третье нарушение уже идет ответственность более серьезная», - пояснил он.

Москвитин отметил, что первый раз нетрезвого водителя привлекут к административной ответственности – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишат прав на 1,5 года.

«… а если во второй раз поймают, то он уже будет преступником считаться, у него будет уголовная судимость … штраф в 300 тысяч, лишение прав на три года, плюс судимость», - уточнил юрист.

При этом эксперт разъяснил, что технически вести подсчет за правонарушениями водителей будут с помощью системы баллов. Москвитин добавил, что похожие меры действуют в ряде европейских стран.