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В России за сутки скончались 436 пациентов с COVID-19

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 436 пациентов с COVID-19
анализ крови, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки в России скончались 436 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа, в частности, 75 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа скончались в Москве, 42 – в Санкт-Петербурге, 19 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 62 273 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 23 315.

ЕТ

Армия

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