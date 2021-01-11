Аналитики рассказали о самых популярных среди путешественников маршрутах по России в январе
11 января 2021, 09:08[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики провели исследование и выяснили, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года среди путешественников. Результаты получили в свое распоряжение журналисты.
В рейтинге наиболее популярных в январе авиаперелетов первое место заняла Москва, на втором оказался Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи.
Как сообщает RT, в десятку вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала, а также Калининград.
Подчеркивается, что Москва стала самым популярным городом и для туристов, которые планируют путешествовать на поезде. Вторую строчку занял Петербург, а третья досталась Нижнему Новгороду. Также в списке оказались Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.
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