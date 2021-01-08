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Россияне проголосовали за самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне проголосовали за самый безопасный вид транспорта для дальних поездок
поезд, pixabay.com

Россияне приняли участие в опросе, в рамках которого рассказали, какие виды транспорта считают наиболее безопасными для путешествий на дальние расстояния. Информацию о результатах предоставили журналисты.

Почти половина респондентов (47%) назвали самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния поезд. На втором месте оказался самолет, за который проголосовали 35% опрошенных граждан. Как сообщает RT, личный автомобиль наилучшим вариантом в плане безопасности во время путешествий сочли 6% россиян, а автобус – 2%.

По 1% опрошенных отдали свои голоса водному транспорту и такси, а еще 8% заявили, что им страшно путешествовать всеми видами транспорта.

ЕТ

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