Россияне проголосовали за самый безопасный вид транспорта для дальних поездок
8 января 2021, 13:22[ «Аргументы Недели» ]
Россияне приняли участие в опросе, в рамках которого рассказали, какие виды транспорта считают наиболее безопасными для путешествий на дальние расстояния. Информацию о результатах предоставили журналисты.
Почти половина респондентов (47%) назвали самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния поезд. На втором месте оказался самолет, за который проголосовали 35% опрошенных граждан. Как сообщает RT, личный автомобиль наилучшим вариантом в плане безопасности во время путешествий сочли 6% россиян, а автобус – 2%.
По 1% опрошенных отдали свои голоса водному транспорту и такси, а еще 8% заявили, что им страшно путешествовать всеми видами транспорта.
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