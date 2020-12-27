Аналитики составили рейтинг самых дорогих авиа, ж/д - билетов в новогодние праздники
27 декабря 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Аналитики выяснили цены самых дорогих авиа- и ж/д билетов для туристических поездок в новогодние праздники. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий опубликовал RT.
Самый дорогой перелёт - из Москвы в Дубай и обратно. Цена билетов составит 216,8 тысяч рублей. Далее, по мнению экспертов, идет перелёт из Хабаровска в Москву и назад за 203 тысячи рублей, а завершают тройку лидеров билеты из Владивостока в Москву и обратно - 178,1 тыс. руб.
При этом на поезде самое дорогое путешествие - из Москвы в Иркутск - 26,6 тыс. руб., а за 19,8 тыс. руб. можно съездить в Санкт-Петербург. Далее в списке идет путешествие из Москвы в Сочи за 18,3 тыс. руб.
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