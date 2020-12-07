Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

Все больше россиян стремится провести каникулы в кругу семьи и друзей. В опросе исследовательского холдинга «Ромир» приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

61% россиян планируется остаться дома на новогодних каникулах.

Четверть опрошенных (25%) собираются на дачу и в гости к друзьям и родственникам.

3% наших соотечественников проведут каникулы в российском санатории / доме отдыха, а еще 2% - в туристической поездке по стране. По 1% россиян на новогодних каникулах поедут в один из морских курортов России и в зарубежную поездку.

Второй год подряд растет доля тех, кто планирует провести каникулы на даче, в гостях у родственников и друзей – 19% в 2018, 22% в 2019 и 25% в 2020 году. Напротив, сокращается доля россиян, которые на новогодних каникулах останется дома (с 70% в 2018 до 66% в 2019 и 61% в 2020 году).

На 7% выросла доля тех, кто будет работать на каникулах.

Что касается роста числа работающих в дни новогодних каникул, это в большей степени связано с коронавирусом - заметен рост врачей, которые дежурят в больницах, представителей других профессий, которые в эти месяцы активнее обеспечивают ряд наших жизненных потребностей.