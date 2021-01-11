Экономист Скрыль назвала эффективные способы накопления денег

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11 января 2021, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

копилка, фото: pixels.com

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, как сохранить и преумножить свои сбережения в 2021 году. По ее словам, средства нужно вкладывать в валюту или недвижимость, а также не забывать о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», - пояснила она.

Скрыль отметила, что в период низких ставок возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Однако она предупредила, что в отличие от срочных депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. При этом данный вид вложения дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, уточнила эксперт.

Экономист также считает, что необходимо вкладываться в недвижимость, поскольку это не только выгодно, но и позволит улучшить жилищное положение.

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