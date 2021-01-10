Делегация СФ оценила организацию работы наблюдателей на выборах в Киргизии

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10 января 2021, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фарит Мухаметшин. Фото: сайт СФ

Сенаторы Российской Федерации, принимающие участие в миссии по наблюдению за выборами президента Киргизии, назвали организацию работы наблюдателей четкой и продуманной.

По словам зампредседателя комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина, Центральная избирательная комиссия и руководство Киргизии обратили особое внимание на безопасность избирательных участков.

«Куда бы ни пришли наблюдатели, везде соблюдаются меры безопасности, а также социальная дистанция в 1,5 метра, а все вопросы работы наблюдателей продуманы и четко расписаны», – сказал Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров обеспечил себе победу на президентских выборах в Киргизии.