Путин провел совещание по вопросам урегулирования ситуации в Карабахе

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10 января 2021, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел совещание по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В совещании приняли участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания сначала обсудили вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских. Вторым вопросом стало обсуждение обеспечения мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и, как отметил Путин, «вообще ситуацией на Южном Кавказе».

Ранее сообщалось, что 11 января в Москве пройдет встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по вопросам карабахского урегулирования.