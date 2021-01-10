Автоэксперт Кадаков считает правильным введение штрафа за бесплатный проезд по платной дороге
10 января 2021, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил вступление в силу нового штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам.
По его словам, «всё очевидно и логично», поскольку появляются пункты пропуска на платных скоростных дорогах без шлагбаума, через которые можно беспрепятственно проскочить, сообщает RT.
«Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты. За такое человек должен платить штраф», – считает Кадаков, обративший при этом внимание на то, что в последнее время заметно выросло количество платных дорог.
В России с 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам будет облагаться штрафом в размере 1,5 тыс. рублей для водителей легковых автомобилей и в размере 5 тыс. рублей для водителей автобусов и грузовиков.
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