В России появился новый штраф для водителей

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10 января 2021, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт МВД

В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

За подобное нарушение водители легковых машин заплатят штраф в полторы тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков - в пять тысяч.