Автомобилистов предупредили о новых штрафах за нарушения на дорогах в 2021 году
24 декабря 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
В России со следующего года вступят в силу изменения в законодательстве, которые коснутся автомобилистов. В частности, речь идет о борьбе с агрессивным вождением, напоминают в четверг, 24 декабря, журналисты.
С 2021 года водители, которые совершат одно и тоже нарушение во второй раз в течение 365 дней, будут наказаны значительно строже, чем в текущем году. В частности, за повторное управление незарегистрированным транспортным средством, превышение скорости на 40-80 км/час или же пересечение сплошной линии автомобилистам придется платить больше или же их вовсе будут лишать прав. Водителям, которые во второй раз проедут на красный сигнал светофора, будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.
Кроме того, среди планов МВД – ужесточение политики в отношении пьяных за рулем.
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