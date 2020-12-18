В Сочи водитель без прав врезался в две припаркованных машины

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18 декабря 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

17 декабря в Сочи, на улице Эстонской, произошло ДТП, в котором пострадал человек. 52-летний водитель "КИА Оптима" врезался сразу в два припаркованных автомобиля — "Фольксваген Поло" и "Тойоту Приус".



В краевом УГИБДД ГУ МВД информацию дополнили сообщением о том, что от силы удара одну из машин отбросило на дорогу, где она задела пешехода. Также по данным правоохранителей, водитель "КИА" не имел прав на управление транспортом — их его ранее лишили. К тому же, согласно анализу специалистов, мужчина был пьян. 30-летний пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.



Как сообщали ранее "Аргументы Недели", не так давно в Сочи произошла ещё одна резонансная авария — водитель такси после ряда опасных манёвров врезался в отбойник.