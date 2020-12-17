В Сочи таксист-лихач врезался в отбойник

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17 декабря 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ЧП СОЧИ

Пользователи соцсетей сообщили о неадекватном поведении автомобиля такси на дороге и приложили видеозапись с места событий.



В ночь на 17 декабря автомобилисты по дороге на Красную Поляну зафиксировали ряд опасных манёвров от машины такси. Водитель вёл себя вызывающе, неоднократно выезжал на встречную полосу, в том числе и в туннеле.



"Лихая" езда закончилась столкновением с дорожным ограждением.