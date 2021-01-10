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В новом году в России появились новые основания для увольнения сотрудников

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

В новом году в России появились новые основания для увольнения сотрудников
Фото: сайт ГД

С нового года российские работодатели получили новые основания для увольнения провинившихся сотрудников.

Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она отметила, что, в частности, потерять работу теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток либо при смене геолокации без предупреждения в случае, если работник трудится дистанцинно. Такой проступок, как сказала Святенко, будет расцениваться как прогул.

Ранее сообщалось, что у работодателей и работников плохие надежды на 2021 год.

ДВа

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