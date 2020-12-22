У работодателей и работников плохие надежды на 2021 год

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22 декабря 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Около трети российских работников, по данным опроса Левада-Центра, жалуются на снижение своих доходов. Каждой четвёртой компании пришлось сократить зарплату своим сотрудникам или провести сокращение штата.



Сегодня индекс потребительских настроений в России опустился на минимум за последние четыре года. Он рассчитывается исходя из опросов о материальном положении и ожиданиях на будущее. Так что у нас настроения вообще нет, получается. Свою личную финансовую долю граждане оценивают оптимистичнее, чем государственные перспективы. Что касается бедных, то их самочувствие не изменилось: как были без денег и возможностей, так и остались. Поэтому во время пандемии пострадали представители платежеспособных слоёв населения.



В 2020 год у трети опрошенных снизились доходы на 20%. Это объясняется урезанием зарплаты, увольнением, переходом на другую работу, отменой бонусов. Но специалисты кадровой компании Hays утверждают, что у стольких же граждан за этот же период увеличились доходы. Правда, в 2019 года таких счастливчиков было 60%.



Ответы респондентов о перспективах на будущее не блещут оптимизмом. 8% ожидают сокращения, и та же треть уверена, что всё останется без изменений. Нет оптимизма и у работодателей. Удивительно, но к урезанию зарплат и сокращениям готовятся в каждой восьмой нефтегазовой компании. В пору сказать, что желание работать в Газпроме, где мечты сбываются, меняется на «работать бюджетником». И все с таким настроением намерены экономить - и работники, и работодатели.



На рынке труда на 25% снизилось количество вакансий. Почти половина работодателей предпочитают не нанимать новых сотрудников, а перераспределять нагрузку среди уже имеющихся. Теперь оптимисты возлагают надежды на вакцинацию, а пессимисты не надеются на восстановление экономики в 2021 году.



