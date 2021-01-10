Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2021 год

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10 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта. Все они включены в план, который своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвёртый блок посвящён развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления, сообщается на сайте Кабмина.

Кроме этого, руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.

Ранее сообщалось, что в России установили величину прожиточного минимума.