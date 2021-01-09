В России установили величину прожиточного минимума
9 января 2021, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому прожиточный минимум на 2021 год составит 11 653 рубля.
Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Также раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, а теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Ранее сообщалось, что правительство направит в регионы более 172,3 млрд рублей на развитие дорог.
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