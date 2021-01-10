В России за сутки диагностирован 22 851 новый случай коронавируса. 456 человек с COVID-19 скончались

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10 января 2021, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки, по данным на воскресенье, 10 января, диагностирован 22 851 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Скончались за последние 24 часа 456 человек, у которых был подтвержден ковид. Вылечились и выписаны сутки 24 080 пациентов. Лечение продолжают 561 228 человек.

Всего в России коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 3 401 954 человек. За весь период пандемии скончались 61 837 человек с выявленным коронавирусом. Выздоровели 2 778 889 человек.

По информации оперштаба, в Москве за 24 часа выявлены 4 216 новых случаев COVID-19. 77 человек скончались. 7 045 пациентов выздоровели.

3 010 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 292 - в Московской области, 472 - в Нижегородской области, 390 - в Воронежской области, 389 - в Ростовской области, 387 - в Свердловской области, 318 - в Красноярском крае, 304 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 294 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае.

В России в январе ежедневно снижается количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

США - на первом месте по числу коронавирусных больных в мире. Ситуация осложняется политическим кризисом.