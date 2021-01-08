Эпидемиологическая ситуация в США ещё ​ сложнее чем политическая​

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8 января 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

США давно стоят на первом месте по числу коронавирусных больных в мире. Ситуация осложняется ещё и политическим кризисом. В стране активно борются друг с другом два президента – бывший и новоизбранный.

Эта борьба приводит к возникновению массовых скоплений людей на улицах. Строгого карантина и локдауна в государстве не наблюдается. Более того, местные жители предпочитают не соблюдать должные меры предосторожности. На видеоматериалах из Штатов можно отметить множество людей без масок, перчаток и иных приспособлений. Граждане Америки обеспокоены больше политической обстановкой, нежели разрастающимся вирусом, который уже год никак не утихает. Недавно там ещё прошёл День Благодарения, в результате которого многие американцы встретились со своими родственниками. Это тоже повлияло на распространение «ковида».

На сегодня в Штатах уже 22 132 045 заболевших коронавирусной инфекцией. 13 143 317 успешно вылечились от заразы. 374 124 человека погибли от осложнений. В основном, это пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и те, у кого очень слабый иммунитет. За последние сутки по данным Coronavirus-Monitor число заражённых в США выросло на 126 978 человек. Из-за пандемии американские больницы снова оказались в критическом положении. Например, в округе Лос-Анджелес власти разрешили не привозить в госпитали заболевших, у которых практически нет шансов на выживание. Из-за тяжёлой ситуации в стране больных коронавирусом часто выписывают как можно быстрее, чтобы освободить место для новых заражённых. По прогнозам некоторых экспертов, положение в США может только усугубиться, если власти не прекратят борьбу друг с другом и не обратят внимание на реальную опасность вируса.