В Ивановской области все школьники будут учиться в очном формате
10 января 2021, 10:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Все школьники Ивановской области, включая выпускные классы, приступят к учебе в очном формате с 11 января.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, 28 декабря во всех школах Ивановской области были объявлены зимние каникулы, а решение о форме обучения для учащихся 9-11 классов будет приниматься в конце каникул на основе анализа эпидситуации.
Он также отметил, что в случае повышения заболеваемости в регионе может быть введено дистанционное обучение. При этом учреждения дополнительного образования, как и до новогодних праздников, работают дистанционно.
Ранее сообщалось, что в России изменились правила приема детей в первый класс.
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