В Ивановской области все школьники будут учиться в очном формате

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10 января 2021, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Все школьники Ивановской области, включая выпускные классы, приступят к учебе в очном формате с 11 января.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, 28 декабря во всех школах Ивановской области были объявлены зимние каникулы, а решение о форме обучения для учащихся 9-11 классов будет приниматься в конце каникул на основе анализа эпидситуации.

Он также отметил, что в случае повышения заболеваемости в регионе может быть введено дистанционное обучение. При этом учреждения дополнительного образования, как и до новогодних праздников, работают дистанционно.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила приема детей в первый класс.