В России изменились правила приема детей в первый класс

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9 января 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт ГД

В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам.

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс – дата старта будет одна – 1 апреля. Завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Если ребенок живет не на закрепленном за школой «участке», то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались — то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

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