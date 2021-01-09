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В Абхазии полностью восстановили электроснабжение

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Абхазии полностью восстановили электроснабжение
Фото: сайт Россети

В Абхазии восстановлено электроснабжение после аварии, из-за которой без света осталась половина республики.

В субботу утром половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения воздушной линии электропередач «Псоу 220» в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума.

С начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал концепцию внешней политики.

ДВа

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