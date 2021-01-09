В Москве коэффициент распространения коронавируса вырос до максимума

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9 января 2021, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до уровня 0,97.

В Москве показатель достиг 1,12 – это максимум с 22 декабря. Об этом сообщается в информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Помимо Москвы, еще в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превысил единицу – это Воронежская и Ростовская области, где он составил 1,01. В остальных показатель остается меньше 1.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край вошел в топ по числу заболевших ковидом.