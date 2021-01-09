Хабаровский край вошел в топ по числу заболевших ковидом

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9 января 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край оказался на 10-м месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией в российских регионах за сутки.

С не самым большим собственным суточным показателем – 290 человек – Хабаровский край замкнул десятку субъектов РФ в списке выявленных случаев ковида за 24 часа.

Москва остается на первом месте – в столице заразились ковидом 4900 человек за сутки. На втором месте Санкт-Петербург – 3006 заболевших. Подмосковье замыкает тройку с 1184 заразившимися.

Ближайший дальневосточный сосед Хабаровского края – Приморье – оказалось на 22-м месте с показателем 236 заболевших.

Отметим, что в Хабаровском крае, тем не менее, снижается число вновь выявленных случаев инфекции. Рост фиксировался 4 января, когда диагноз COVID-19 поставили 335 жителям региона.

Всего для лечения коронавирусных больных в крае развернуто 3 234 койки. Напомним, что в регионе отмечалась нехватка лекарственных препаратов, в том числе, антибиотиков, которые используют при лечении ковида.