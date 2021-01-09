В одном из столичных театров творческая дискуссия закончилась дракой

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9 января 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Фото: сайт МВД

В театре в центре Москвы подрались режиссер и актер. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Инцидент произошел в здании театра на улице Библиотечной. Конфликт произошел между руководителем театра, заслуженным деятелем культуры Леонидом Красновым и актером Сергеем Поповым. Коллеги обсуждали творческие вопросы, перемежая разговор возлияниями.

По версии полиции, в какой-то момент режиссер и актер поругались. Один из них нанес другому удар по лицу. В результате Попову, который известен по многим сериалам, в том числе «Интерны», «Карпов», пришлось обратиться за медпомощью.

Ранее сообщалось, что Сергей Газаров назначен худруком театра Джигарханяна.