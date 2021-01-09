В одном из столичных театров творческая дискуссия закончилась дракой
9 января 2021, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: mk.ru
В театре в центре Москвы подрались режиссер и актер. В конфликт пришлось вмешаться полиции.
Инцидент произошел в здании театра на улице Библиотечной. Конфликт произошел между руководителем театра, заслуженным деятелем культуры Леонидом Красновым и актером Сергеем Поповым. Коллеги обсуждали творческие вопросы, перемежая разговор возлияниями.
По версии полиции, в какой-то момент режиссер и актер поругались. Один из них нанес другому удар по лицу. В результате Попову, который известен по многим сериалам, в том числе «Интерны», «Карпов», пришлось обратиться за медпомощью.
Ранее сообщалось, что Сергей Газаров назначен худруком театра Джигарханяна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.