Сергей Газаров назначен худруком театра Джигарханяна

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8 декабря 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Газаров, фото: dzigartheater.ru

Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен актер и режиссер Сергей Газаров. Нового худрука представил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Газаров заявил, что принял предложение возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие многие проблемы и первостепенные задачи придется решать.

По словам Газарова, этот театр ему хорошо знаком и не безразличен. "Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу.

Сергей Газаров был главным режиссером театра Джигарханяна с 1998 по 2001 год.

Народный артист СССР Армен Джигарханян руководил театром с 1996 года. 14 ноября 2020 года Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище.

После его похорон коллектив театра провел собрание и выразил желание назачить худруком Газарова.

Сергей Ишханович Газаров окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник», Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1991 году у Табакова он поставил спектакль «Ревизор», за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию «Никита и Пётр».