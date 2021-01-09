Доктор Яковлев считает, что спад пандемии следует ждать к весне

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9 января 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев считает, что в России в части пандемии коронавируса произойдет ровно то же, что и во всем остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства.

По словам медика, все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными.

«Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», – считает Яковлев.

Он также отметил, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной.

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