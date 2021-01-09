ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Доктор Яковлев считает, что спад пандемии следует ждать к весне

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Доктор Яковлев считает, что спад пандемии следует ждать к весне
Фото: pixabay.com

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев считает, что в России в части пандемии коронавируса произойдет ровно то же, что и во всем остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства.

По словам медика, все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными.

«Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», – считает Яковлев.

Он также отметил, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной.

Ранее врач Болибок рассказал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе

ДВа

В мире

Проигравший выборы президент вышел на тропу войны с соцсетями.Twitter вновь заблокировал его «за риск подстрекательства к насилию»

Проигравший выборы президент вышел на тропу войны с соцсетями.Twitter вновь заблокировал его «за риск подстрекательства к насилию»

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали уже на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Проигравший выборы президент вышел на тропу войны с соцсетями

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью