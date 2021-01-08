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Врач Болибок рассказал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Болибок рассказал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе
спортзал, pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок в пятницу в рамках разговора с журналистами рассказал, какие правила предосторожности следует соблюдать, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 в фитнес-клубе.

По словам специалиста, если человек приходит в клуб после перерыва, ему следует убедиться в том, что там функционируют рециркуляры – приборы, пропускающие воздух через себя и обеззараживающие его. Кроме того, необходимо выяснить, регулярно ли в спортзале проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

Владимир Болибок в беседе с RT отметил, что число людей, тренирующихся одновременно, должно быть ограничено. Также следует обязательно носить маску во время занятий – предпочтение лучше отдавать хлопчатобумажной или трикотажной.

Врач порекомендовал воздержаться от посещения душевых в спортклубах, а также не пользоваться кулерами.

ЕТ

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