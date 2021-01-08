Врач Болибок рассказал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе
8 января 2021, 12:27[ «Аргументы Недели» ]
Врач-иммунолог Владимир Болибок в пятницу в рамках разговора с журналистами рассказал, какие правила предосторожности следует соблюдать, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 в фитнес-клубе.
По словам специалиста, если человек приходит в клуб после перерыва, ему следует убедиться в том, что там функционируют рециркуляры – приборы, пропускающие воздух через себя и обеззараживающие его. Кроме того, необходимо выяснить, регулярно ли в спортзале проводится уборка с дезинфицирующими средствами.
Владимир Болибок в беседе с RT отметил, что число людей, тренирующихся одновременно, должно быть ограничено. Также следует обязательно носить маску во время занятий – предпочтение лучше отдавать хлопчатобумажной или трикотажной.
Врач порекомендовал воздержаться от посещения душевых в спортклубах, а также не пользоваться кулерами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.