В России за сутки выявили 23 652 случая заражения COVID-19
8 января 2021, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России за минувшие сутки увеличилось на 23 652. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 2 697 (11,4%) заболевших не зафиксировано каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 355 794 случая заражения.
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