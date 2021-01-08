Жесткий локдаун начался на Украине

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8 января 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Britta Pedersen/ZB

В пятницу, 8 января, на территории Украины начинают действовать усиленные карантинные ограничения, которые ранее ввело правительство страны из-за распространения коронавируса нового типа.

Жесткий локдаун на Украине будет действовать до 24 января. Кроме того, кабмин принял решение продлить общенародный карантин и ЧС в стране до 28 февраля.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения подвергла Киев критике за решение ввести жесткие карантинные ограничения, поскольку сочла, что это окажет негативное влияние на благосостояние украинцев, их доступ к медицине, а также обучению.