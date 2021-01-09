Матвиенко заявила, что Кисловодск изменился в лучшую сторону

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9 января 2021, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила ряд объектов города-курорта Кисловодска, проверив исполнение ранее данных поручений и обратив внимание руководства города на остающиеся нерешенными проблемы.

Спикеру СФ во время визита на КМВ показали физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом МБУ ДО ДЮСШ по футболу, построенным по федеральной программе «Спорт – норма жизни».

«Сделано очень много. Кисловодск изменился в лучшую сторону, и это факт», – отметила Матвиенко.

Ранее в Госдуме предложили наделить курортные города статусом моногородов.