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В Госдуме предложили наделить курортные города статусом моногородов

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предложили наделить курортные города статусом моногородов
Борис Пайкин. Фото: сайт ГД РФ

Глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предложил наделить курортные города статусом моногородов.

Парламентарий отметил, что туризм оказался одним из секторов экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В тоже время кризис и ограничения международных сообщений способствовали развитию внутреннего туризма.

«Перспективной инициативой и стратегической мерой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию так называемых «курортных моногородов». В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер господдержки городам, которые живут за счет туризма. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи и многие другие», - сообщил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Мишустин изменил правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса.

ДВа

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