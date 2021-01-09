Спасатели, разбирающие завалы после схода лавины в Красноярском крае, обнаружили тело мужчины. Поисковые работы завершены
9 января 2021, 10:41[ «Аргументы Недели» ]
Спасатели, работавшие по поиску людей, которые оказались под завалами снега после схода лавины в Краснодарском крае, сообщили, что обнаружили тело мужчины. Предположительно, это Влад Попов.
Поисковые работы завершены. Ранее из-под снега извлекли тело годовалого ребенка и женщины. Скорее всего это семья директора канатной дороги Попова. Его старшего сына удалось отыскать живым и доставить в больницу.
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Прокуратура начала проверку.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.