Спасатели, разбирающие завалы после схода лавины в Красноярском крае, обнаружили тело мужчины. Поисковые работы завершены

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9 января 2021, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МЧС

Спасатели, работавшие по поиску людей, которые оказались под завалами снега после схода лавины в Краснодарском крае, сообщили, что обнаружили тело мужчины. Предположительно, это Влад Попов.

Поисковые работы завершены. Ранее из-под снега извлекли тело годовалого ребенка и женщины. Скорее всего это семья директора канатной дороги Попова. Его старшего сына удалось отыскать живым и доставить в больницу.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Прокуратура начала проверку.

Сошедшая в Красноярском крае лавина унесла уже две жизни. Под тоннами снега еще находятся люди, но надежды мало