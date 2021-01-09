Сошедшая в Красноярском крае лавина унесла уже две жизни. Под тоннами снега еще находятся люди, но надежды мало

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9 января 2021, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В Красноярском крае сошла лавина. Случилось всё на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в районе Талнах города Норильска. Люди, проживающие на базе, оказались под тоннами снега.

Сначала спасателям удалось достать из-под завалов семью с детьми. Они около часа были заперты в доме. Нашли четверых: двое детей и двое взрослых. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает. По данным ГУ МЧС, отдыхающие были только в одном из домиков, однако под снегом осталась еще семья директора канатной дороги базы. Спасатели вместе с местными жителями продолжали копать — в темноте и в метель: «Люди копают без фонарей, не видят, куда копают. Нужны люди с фонарями».

Затем под снегом нашли ещё одного человека — им оказалась сын директора канатной дороги Влада Попова. Его передали врачам, который оценили состояние пострадавшего как тяжёлое. А спустя еще некоторое время удалось откопать тела женщины и двухлетнего малыша. По данным канала Mash, это жена Попова и их младший сын.

Сколько ещё людей под снегом — не известно. Спасатели говорят, что под завалами снега могут находиться ещё люди, в том числе и сам Влад Попов, но надежд обнаружить их живыми все меньше и меньше.