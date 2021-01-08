В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

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8 января 2021, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

гололедица, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в пятницу, 8 января, стало известно, что Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Данное решение было принято из-за гололедицы в столичном регионе.

Согласно последней информации синоптиков, степень интенсивности опасных явлений – "желтая". Это означает, что погода представляет опасность для здоровья граждан. Уточняется, что предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать до 12.00 воскресенья, 10 января.

Автомобилистам рекомендуется не совершать на дорогах резких маневров и соблюдать скоростной режим.